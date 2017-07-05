МИД Азербайджана прокомментировал заявление Москвы о давления в отношении граждан России армянского происхождения

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Армения проводит политику оккупации и этнических чисток в отношении Азербайджана, поэтому Азербайджан вынужден проводить соответствующие мероприятия в отношении определенных лиц.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление МИД России, призывающее азербайджанскую сторону прекратить давление в отношении граждан России армянского происхождения.

По его словам, Россия была проинформирована об этой позиции Азербайджана.

Он добавил, что Россия, как страна сопредседатель МГ ОБСЕ должна приложить усилия для вывода армянских войск с территории Азербайджана, чтобы возможно было обеспечение беспрепятственного путешествия граждан и установления цивильных связей между сторонами.