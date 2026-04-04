    МИД Азербайджана призвал международное сообщество усилить поддержку разминирования

    Внешняя политика
    • 04 апреля, 2026
    • 08:59
    МИД Азербайджана призвал международное сообщество усилить поддержку разминирования

    Азербайджан подтвердил приверженность устранению тяжелых гуманитарных последствий мин.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании.

    Отмечается, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают представлять серьезную угрозу жизни людей, препятствуют восстановительным работам и мешают безопасному возвращению вынужденных переселенцев.

    Азербайджан остается одной из стран, наиболее пострадавших от минного загрязнения.

    В ведомстве призвали международное сообщество усилить поддержку усилий по гуманитарному разминированию и помощи жертвам мин.

    Подчеркивается, что будущее без мин является необходимым условием для устойчивого мира, развития и обеспечения безопасности людей.

    МИД Азербайджана Разминирование территорий
    Azərbaycan XİN beynəlxalq ictimaiyyəti minatəmizləmə səylərinə dəstəyi gücləndirməyə çağırıb
    Azerbaijan calls on international community to boost humanitarian demining efforts

