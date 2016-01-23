МИД Азербайджана: Фахраддин Алиев, предположительно совершивший самоубийство в Стамбуле, не является сотрудником МИД

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана внесло ясность в вопрос о том, является ли дипломатом гражданин Азербайджана Фахраддин Алиев, предположительно совершивший самоубийство в Стамбуле.

Как сообщил Report глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, Фахраддин Алиев, представленный в качестве сотрудника генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, не работал в системе МИД.

Отметим, что, по распространенной некоторыми турецкими СМИ информации, Ф.Алиев сегодня отправился на полигон для стрельбы. После стрельбы по мишеням Ф.Алиев совершил суицид. На данный момент соответствующие структуры расследуют подробности события.