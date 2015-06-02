МИД Азербайджана: Правительство Франции не поддержало продление срока мандата Алексиса Шахтахтинского

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "В министерство иностранных дел Азербайджана поступило письмо от Бакинского координатора проектов ОБСЕ, в котором говорится, что мандат координатора проектов ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтахтинского завершается 31 мая 2015 года". Об этом на запрос Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Правительство Франции не поддержало продление срока мандата Алексиса Шахтахтинского, который является гражданином Франции, в статусе координатора проектов ОБСЕ после 31 мая", - отметил. Х.Гаджиев.