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    МИД Азербайджана: Правительство Франции не поддержало продление срока мандата Алексиса Шахтахтинского

    В МИД Азербайджана поступило письмо от ​Бакинского координатора проектов ОБСЕ

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "В министерство иностранных дел Азербайджана поступило письмо от Бакинского координатора проектов ОБСЕ, в котором говорится, что мандат координатора проектов ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтахтинского завершается 31 мая 2015 года". Об этом на запрос Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    "Правительство Франции не поддержало продление срока мандата Алексиса Шахтахтинского, который является гражданином Франции, в статусе координатора проектов ОБСЕ после 31 мая", - отметил. Х.Гаджиев.

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