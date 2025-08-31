    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    МИД Азербайджана поздравил Кыргызскую Республику с Днем независимости

    Внешняя политика
    • 31 августа, 2025
    • 11:42
    МИД Азербайджана поздравил Кыргызскую Республику с Днем независимости

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Кыргызскую Республику с Днем независимости.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.

    "От всего сердца поздравляем братскую Кыргызскую Республику и ее народ с Днем независимости!

    С Днем независимости!" - отмечается в сообщении.

    МИД Азербайджана   день независимости   Кыргызстан   поздравление  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan XİN Qırğız Respublikasını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Последние новости

    12:17

    Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении Тайваня

    В регионе
    11:58

    Президент Ильхам Алиев: Расширение азербайджано-малайзийских отношений вызывает удовлетворение

    Внешняя политика
    11:50

    В Сальяне при падении автомобиля в канал один человек погиб, пятеро пострадали

    Происшествия
    11:44

    СМИ: Самолеты Израиля совершили восемь налетов на объекты "Хезболлах"

    Другие страны
    11:42

    МИД Азербайджана поздравил Кыргызскую Республику с Днем независимости

    Внешняя политика
    11:37

    Международный день лиц африканского происхождения: Проблемы, наследие и борьба за права

    Другие страны
    11:29

    Раскрыты личности погибшего и пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:19

    СМИ: Россия атаковала заводы и военные объекты Украины в Одессе и Павлограде

    Другие страны
    11:15

    Ильхам Алиев поздравил короля Малайзии

    Внешняя политика
    Лента новостей