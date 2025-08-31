МИД Азербайджана поздравил Кыргызскую Республику с Днем независимости
Внешняя политика
- 31 августа, 2025
- 11:42
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Кыргызскую Республику с Днем независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.
"От всего сердца поздравляем братскую Кыргызскую Республику и ее народ с Днем независимости!
С Днем независимости!" - отмечается в сообщении.
Последние новости
12:17
Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении ТайваняВ регионе
11:58
Президент Ильхам Алиев: Расширение азербайджано-малайзийских отношений вызывает удовлетворениеВнешняя политика
11:50
В Сальяне при падении автомобиля в канал один человек погиб, пятеро пострадалиПроисшествия
11:44
СМИ: Самолеты Израиля совершили восемь налетов на объекты "Хезболлах"Другие страны
11:42
МИД Азербайджана поздравил Кыргызскую Республику с Днем независимостиВнешняя политика
11:37
Международный день лиц африканского происхождения: Проблемы, наследие и борьба за праваДругие страны
11:29
Раскрыты личности погибшего и пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:19
СМИ: Россия атаковала заводы и военные объекты Украины в Одессе и ПавлоградеДругие страны
11:15