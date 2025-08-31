Azərbaycan XİN Qırğız Respublikasını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 31 avqust, 2025
- 11:36
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qırğız Respublikasını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.
"Qardaş Qırğız Respublikasını və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!
Müstəqillik Gününüz mübarək olsun!" - paylaşımda qeyd olunub.
