    Xarici siyasət
    • 31 avqust, 2025
    • 11:36
    Azərbaycan XİN Qırğız Respublikasını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qırğız Respublikasını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Qardaş Qırğız Respublikasını və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!

    Müstəqillik Gününüz mübarək olsun!" - paylaşımda qeyd olunub.

    МИД Азербайджана поздравил Кыргызскую Республику с Днем независимости

