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    МИД Азербайджана поздравил Китай и Нигерию с национальными праздниками

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 11:19
    МИД Азербайджана поздравил Китай и Нигерию с национальными праздниками

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Китай и Нигерию с национальными праздниками этих стран.

    Как передает Report, соответствующие публикации размещены на странице ведомства в социальной сети X.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Китайская Народная Республика (КНР) Нигерия
    XİN Çini və Nigeriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani MFA congratulates China and Nigeria on National Day
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