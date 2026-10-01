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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    XİN Çini və Nigeriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 11:03
    XİN Çini və Nigeriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Çini və Nigeriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Günü Çin Xalq Respublikası Nigeriya
    МИД Азербайджана поздравил Китай и Нигерию с национальными праздниками
    Azerbaijani MFA congratulates China and Nigeria on National Day
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