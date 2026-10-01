XİN Çini və Nigeriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 01 oktyabr, 2026
- 11:03
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Çini və Nigeriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
Warm congratulations to the people and the Government of the People’s Republic of China on the occasion of China’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 1, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇨🇳@MFA_China pic.twitter.com/9K5v2kpwqF
Warm congratulations to the people and the Government of the Federal Republic of Nigeria on the occasion of Nigeria’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 1, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇳🇬@NigeriaMFA pic.twitter.com/JeglBNGS0p
МИД Азербайджана поздравил Китай и Нигерию с национальными праздниками
Azerbaijani MFA congratulates China and Nigeria on National Day
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