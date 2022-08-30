МИД Азербайджана поздравил Казахстан

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Twitter.

"Сегодня 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. По этому случаю мы передаем наилучшие пожелания правительству и народу Республики Казахстан. Мы ждем дальнейшего укрепления стратегических связей между Азербайджаном и Казахстаном”, - говорится в публикации.