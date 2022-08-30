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МИД Азербайджана поздравил Казахстан

МИД Азербайджана поздравил Казахстан Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений.
Внешняя политика
30 августа 2022 г. 15:18
МИД Азербайджана поздравил Казахстан

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Twitter.

"Сегодня 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. По этому случаю мы передаем наилучшие пожелания правительству и народу Республики Казахстан. Мы ждем дальнейшего укрепления стратегических связей между Азербайджаном и Казахстаном”, - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA congratulates Kazakhstan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Qazaxıstanı təbrik edib

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