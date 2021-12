МИД Азербайджана поздравил Катар с национальным праздником.

Как передает Report, в поздравительном послании, размещенный на странице министерства в Twitter говорится:

"По случаю Национального дня мы передаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления правительству и народу Катара.

С Национальным праздником, Катар!".