Azərbaycan XİN Qətəri təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qətəri milli bayram münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, nazirliyin tviter səhifəsində paylaşılan təbrikdə deyilir:

“Qətər Dövlətinin Milli Günü münasibətilə Qətər hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı və səmimi təbriklərimizi bildiririk.

Milli Gününüz mübarək, Qətər!”