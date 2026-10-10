МИД Азербайджана поздравил Фиджи с Национальным днем
Внешняя политика
- 10 октября, 2026
- 10:07
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Республики Фиджи с Национальным днем страны.
Как передает Report, об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети X.
"Сердечно поздравляем народ и правительство Республики Фиджи по случаю Национального дня Фиджи! С Национальным днем!" - говорится в сообщении.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Fiji on the occasion of Fiji’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇫🇯 @MFAFiji https://t.co/OiUCJz9GN1— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 10, 2026
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