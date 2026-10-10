МИД Азербайджана поздравил Фиджи с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Республики Фиджи с Национальным днем страны.

Как передает Report, об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети X.

"Сердечно поздравляем народ и правительство Республики Фиджи по случаю Национального дня Фиджи! С Национальным днем!" - говорится в сообщении.