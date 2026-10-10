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    Azərbaycan XİN Ficini Milli Gün münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 10:18
    Azərbaycan XİN Ficini Milli Gün münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Fici Respublikasının xalqını və hökumətini ölkənin Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "Fici Respublikasının xalqını və hökumətini Ficinin Milli Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək olsun!" - məlumatda qeyd olunub.

    Milli Gün Fici Respublikası Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
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