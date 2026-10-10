Azərbaycan XİN Ficini Milli Gün münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 10 oktyabr, 2026
- 10:18
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Fici Respublikasının xalqını və hökumətini ölkənin Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
"Fici Respublikasının xalqını və hökumətini Ficinin Milli Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək olsun!" - məlumatda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Fiji on the occasion of Fiji’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇫🇯 @MFAFiji https://t.co/OiUCJz9GN1— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 10, 2026
МИД Азербайджана поздравил Фиджи с Национальным днем
Azerbaijan MFA congratulates Fiji on National Day
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