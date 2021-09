МИД Азербайджана поздравил Чили

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило в социальных сетях Чили в связи с Днем независимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт ведомства.

"По случаю Дня независимости мы передаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания дружественному народу Республики Чили. Счастливого Дня независимости, Чили", - говорится в публикации.