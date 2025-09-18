Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    МИД Азербайджана поздравил Чили с Днем независимости

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 11:56
    МИД Азербайджана поздравил Чили с Днем независимости

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чили с Днем независимости.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    "Передаем самые теплые поздравления Чили и народу страны по случаю Дня независимости!", - отмечается в публикации.

    Чили МИД Азербайджана день независимости
    Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

