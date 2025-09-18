МИД Азербайджана поздравил Чили с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чили с Днем независимости.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Передаем самые теплые поздравления Чили и народу страны по случаю Дня независимости!", - отмечается в публикации.