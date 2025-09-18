МИД Азербайджана поздравил Чили с Днем независимости
Внешняя политика
- 18 сентября, 2025
- 11:56
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чили с Днем независимости.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
"Передаем самые теплые поздравления Чили и народу страны по случаю Дня независимости!", - отмечается в публикации.
Warm congratulations to #Chile and its people on the occasion of the #IndependenceDay!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 18, 2025
🇦🇿🇨🇱@ChileMFA pic.twitter.com/t1Ul2mTNE2
Последние новости
12:27
Грузия проведет в октябре первый Тбилисский финансовый саммитФинансы
12:22
В Баку задействованы дополнительные наряды дорожной полицииПроисшествия
12:21
НОК: "Олимпийский день" проводится в Азербайджане более 30 летИндивидуальные
12:20
В Азербайджане запускается инновационная модель профильного обучения в школахНаука и образование
12:20
На востоке Парижа полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:17
Опрос: 56% французов поддерживают общенациональную забастовкуДругие страны
12:09
Фото
Председательства СОР29 и СОР30 презентовали план "от Баку до Белена"COP29
12:08
В Азербайджане усилена ответственность за жестокое обращение с животнымиПроисшествия
12:08