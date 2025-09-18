İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 11:47
    Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında yazılıb.

    "Çilini və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!", - paylaşımda qeyd olunub.

    Çili Müstəqillik Günü Azərbaycan XİN
    МИД Азербайджана поздравил Чили с Днем независимости

