Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 sentyabr, 2025
- 11:47
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında yazılıb.
"Çilini və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!", - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to #Chile and its people on the occasion of the #IndependenceDay!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 18, 2025
🇦🇿🇨🇱@ChileMFA pic.twitter.com/t1Ul2mTNE2
