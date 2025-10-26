МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником
Внешняя политика
- 26 октября, 2025
- 10:20
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Австрии с Национальным днем.
Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х.
"Передаем самые добрые пожелания и искренние поздравления правительству и народу Австрийской Республики по случаю Национального дня. С Национальным днем, Австрия!", - говорится в публикации.
Последние новости
10:30
В Аргентине проходят парламентские выборыДругие страны
10:20
МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздникомВнешняя политика
10:09
Трамп подписал соглашения о торговле и минералах с Камбоджей и ТаиландомДругие страны
09:53
В Агдаше произошло тяжелое ДТП, есть погибшиеПроисшествия
09:38
Сегодня завершится IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболуФутбол
09:27
Трамп: Малайзия направит наблюдателей за перемирием между Таиландом и КамбоджейДругие страны
09:10
Таиланд и Камбоджа подписали мирную сделкуДругие страны
08:55
Министр торговли Канады надеется на продолжение диалога с СШАДругие страны
08:30