    МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2025
    • 10:20
    МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Австрии с Национальным днем.

    Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х.

    "Передаем самые добрые пожелания и искренние поздравления правительству и народу Австрийской Республики по случаю Национального дня. С Национальным днем, Австрия!", - говорится в публикации.

    Azərbaycan XİN Avstriyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

