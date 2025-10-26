МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Австрии с Национальным днем.

Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х.

"Передаем самые добрые пожелания и искренние поздравления правительству и народу Австрийской Республики по случаю Национального дня. С Национальным днем, Австрия!", - говорится в публикации.