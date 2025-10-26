İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan XİN Avstriyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    • 26 oktyabr, 2025
    • 10:15
    Azərbaycan XİN Avstriyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Avstriya hökumətini və xalqını milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X"dəki hesabında paylaşım olunub.

    "Avstriya Respublikasının Milli Günü münasibətilə Avstriya hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı və səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Milli Gününüz mübarək, Avstriya!", - paylaşımda qeyd edilir.

    МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником

