МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Франции

Одностороннее и безответственное заявление министра Катрин Колонны на фоне усилий президента Франции Э. Макрона по содействию процессу достижения мира между Азербайджаном и Арменией вызывает недоразумение

Одностороннее и безответственное заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны на фоне усилий президента этой страны Эмманюэля Макрона по содействию процессу достижения мира между Азербайджаном и Арменией вызывает недоумение.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания главы МИД Франции в ответ на вопрос члена Национальной ассамблеи этой страны.

5 октября 2022 года, отвечая на вопрос проармянского члена Национальной ассамблеи Франции об обвинениях в отношении Азербайджана и оказании большей поддержки Армении, министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна выразила солидарность с армянским народом и выступила с совершенно необоснованными призывами в отношении Азербайджана.

"Не в первый раз французские официальные лица демонстрируют одностороннюю и проармянскую позицию. Не остается незамеченным тот факт, что министр Колонна не сделала никаких призывов к расследованию многочисленных военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных по сегодняшний день армянской стороной. К сожалению, за последние 30 лет французскими официальными лицами не было сделано ни одного призыва в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией. Причина нам понятна, но было бы хорошо, если бы представитель страны, являющейся ведущей силой Европы, выступающей хранителем принципов международного права, желающей стать посредником в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, выступил с нейтральной, беспристрастной и справедливой позицией", заявила Л. Абдуллаева.