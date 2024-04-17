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МИД Азербайджана ответил Франции

МИД Азербайджана ответил Франции Несмотря на посредническую роль, которую Франция осуществляла в течение почти 25 лет с согласия Азербайджана, очевидные антиазербайджанские шаги этой страны после Отечественной войны 2020 года известны всем.
Внешняя политика
17 апреля 2024 г. 10:56
МИД Азербайджана ответил Франции

Хотя Франция на протяжении почти 25 лет с согласия Азербайджана была в роли посредника по разрешению армяно-азербайджанского конфликта, очевидные антиазербайджанские шаги этой страны после Отечественной войны 2020 года известны всем.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде заявил, комментируя вопрос об отзыве посла Франции в Азербайджане.

По его словам, хотя французская сторона обвиняет Азербайджан в односторонних действиях, шаги и официальные заявления Баку в адрес Парижа были лишь ответом на деструктивную деятельность этой страны.

"Несмотря на клеветническую кампанию против нашей страны, мы всегда сохраняли открытыми двери для диалога", - подчеркнул Гаджизаде.

По его словам, действия Франции за последние три с половиной года поставили под вопрос усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности и способствовали эскалации ситуации.

"Инициативы Франции по принятию антиазербайджанских документов в Совете Безопасности ООН, Евросоюзе, Франкофонии и других международных платформах, доказали, что претензии этой страны на роль нейтрального посредника совершенно необоснованны", - добавил Гаджизаде.

Он напомнил о принятии парламентом Франции антиазербайджанских решений и резолюций за этот период, о нападении на посольство Азербайджана в этой стране, об актах вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван.

"Неспособность правительства принять меры против таких действий является частью антиазербайджанской кампании Франции", - добавил он.

"При этом обвинения в адрес Азербайджана в односторонних действиях совершенно необоснованны, если принять во внимание позицию Франции против председательства Азербайджана на 29-й Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

В то же время очевидно, что действия Франции, которая активно вооружает Армению и продвигает милитаризм в регионе, не служат миру.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что язык угроз и давления не принесет никаких результатов, и повторяет еще раз, что примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - заявил Айхан Гаджизаде.

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Версия на английском языке Azerbaijan's MFA warns France: Baku to take all essential measures
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Fransaya xəbərdarlıq edib: Rəsmi Bakı bütün zəruri tədbirləri görəcək

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