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МИД Азербайджана ответил Армении

МИД Азербайджана ответил Армении Обвинения министерства иностранных дел Армении в адрес Азербайджана в намеренной эскалации ситуации направлены на отвлечение внимания от военных провокаций, в последние дни регулярно совершаемых армянской стороной в отношении подразделений ВС Азербайджана
Внешняя политика
6 апреля 2024 г. 16:24
МИД Азербайджана ответил Армении

Обвинения министерства иностранных дел Армении в адрес Азербайджана в намеренной эскалации ситуации направлены на отвлечение внимания от военных провокаций, в последние дни регулярно совершаемых армянской стороной в отношении подразделений ВС Азербайджана, и действий по сосредоточению военных сил на различных направлениях. Подобные обвинения неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя заявление МИД Армении.

"Продолжающиеся претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в Конституции Армении, а также в ряде законодательных актов, наличие попыток реваншизма демонстрируют масштаб угроз со стороны Армении в адрес нашей страны.

Более того, учитывая, что Армения оккупировала суверенные территории Азербайджана в течение 30 лет, когда они обладали военным потенциалом, усилия по обеспечению дополнительной военной мощи, несомненно, создадут условия для того, чтобы Армения стала новым источником напряженности и угрозы", - заявил Гаджизаде.

Он подчеркнул, что в отличие от Армении, Азербайджан освободил свои суверенные территории от оккупации в соответствии с международным правом, обладая полным военным превосходством и не представлял угрозы территориям Армении.

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Версия на английском языке MFA: Armenia intends to distract attention from steps of concentrating military forces in various directions
Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistan müxtəlif istiqamətlərdə hərbi qüvvələr cəmləşdirməkdən diqqəti yayındırmaq istəyir

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