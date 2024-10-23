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МИД Азербайджана осудил теракт, произошедший в Турции

МИД Азербайджана осудил теракт, произошедший в Турции Министерство иностранных дел Азербайджана осудило террористический акт, произошедший на территории корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космических средств, в Анкаре.
Внешняя политика
23 октября 2024 г. 18:58
МИД Азербайджана осудил теракт, произошедший в Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило террористический акт, произошедший на территории корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космических средств, в Анкаре.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства на ее странице в соцсети X.

"Мы решительно осуждаем теракт, совершенный на территории Турецкой компании авиационной и космической промышленности в братской Турции! Выражаем соболезнования семьям погибших шехидов и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим! Азербайджан всегда рядом с братской Турцией!" – говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Baku condemns terrorist act in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Türkiyədə baş verən terror aktını pisləyib

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