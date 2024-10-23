МИД Азербайджана осудил теракт, произошедший в Турции
МИД Азербайджана осудил теракт, произошедший в ТурцииМинистерство иностранных дел Азербайджана осудило террористический акт, произошедший на территории корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космических средств, в Анкаре.
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило террористический акт, произошедший на территории корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космических средств, в Анкаре.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства на ее странице в соцсети X.
"Мы решительно осуждаем теракт, совершенный на территории Турецкой компании авиационной и космической промышленности в братской Турции! Выражаем соболезнования семьям погибших шехидов и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим! Азербайджан всегда рядом с братской Турцией!" – говорится в заявлении.
Qardaş #Türkiyə|də Türk Aviasiya və Kosmik Sənaye Şirkətində (@TUSAS_TR) törədilmiş terror aktını qətiyyətlə pisləyirik!
Bu xain terror aktı nəticəsində şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik!
Azərbaycan hər zaman qardaş Türkiyənin yanındadır!@MFATurkiye