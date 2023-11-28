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МИД Азербайджана: ЕСПЧ разоблачил истинные намерения Армении

МИД Азербайджана: ЕСПЧ разоблачил истинные намерения Армении Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разоблачил позицию Армении.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 20:21
МИД Азербайджана: ЕСПЧ разоблачил истинные намерения Армении

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разоблачил позицию Армении.

Как передает Report, об этом написал в социальной сети "Х" замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Он отметил, что в решении ЕСПЧ по делу "Ованнисян и Карапетян против Армении" от 17 октября 2023 года отмечено, что граждане Республики Армения Р.Ованнисян и А.Саргсян были призваны в ряды армянской армии в 2008 и 2009 годах и направлены в воинскую часть №36 535 "Вооруженных сил Нагорного Карабаха".

Было отмечено, что в июле 2010 года оба военнослужащих были убиты своими сослуживцами, а родители убитых военнослужащих подали в суд иск против Армении с требованием компенсации.

Э.Мамедов написал, что суд уже рассматривал вопрос о юрисдикции Армении над ранее оккупированными территориями Азербайджана по другим делам, и установил, что Армения осуществляла эффективный контроль над "Нагорным Карабахом" и прилегающими территориями.

По словам Э.Мамедова, Армения настаивала на позиции о том, что она не имела никакого контроля и юрисдикции над ранее оккупированными территориями Азербайджана, чтобы избежать ответственности за любые незаконные действия.

"Говоря дипломатическим языком, ЕСПЧ пришел к выводу, что Армения нечестна", - написал замминистра.

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Версия на английском языке ECHR exposes Armenia's position, says Azerbaijani MFA
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "AHİM Ermənistanın mövqeyini ifşa edib"

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