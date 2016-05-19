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    ​МИД: В связи с крушением самолета в Афганистане собирается дополнительная информация, проводятся необходимые мероприятия

    Хикмет Гаджиев: МИД Азербайджана находится в постоянном контакте с афганской стороной

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана распространил заявление в связи с крушением азербайджанского самолета в Афганистане.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в связи с крушение самолета SilkWay МИД страны совместно с авиакомпанией находится в контакте с министерством иностранных дел Афганистана и посольством этой страны в Баку.

    Кроме того, аккредитованное в Афганистане посольство Азербайджана в Туркменистане также находится в контакте с афганской стороной.

    Также отмечается, что в связи с инцидентом собирается дополнительная информация, проводятся все необходимые мероприятия.

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