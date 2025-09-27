МИД: Азербайджан продолжит меры по обеспечению устойчивого мира в регионе
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 02:22
Систематические меры, которые гарантируют, что оккупация и агрессия, приносящие нестабильность и трагедии в наш регион, больше не повторятся, особенно устранение претензий против территориальной целостности нашей страны, отражённых в конституции Армении, имеют исключительное значение.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, приуроченном к 27 сентября - Дню памяти.
Отмечается, что в период, когда мы ближе, чем когда-либо, к устойчивому миру, продвижение повестки дня мира является нашим величайшим долгом перед священной памятью героев Отечественной войны.
