МИД: Азербайджан продолжит меры по обеспечению устойчивого мира в регионе

Систематические меры, которые гарантируют, что оккупация и агрессия, приносящие нестабильность и трагедии в наш регион, больше не повторятся, особенно устранение претензий против территориальной целостности нашей страны, отражённых в конституции Армении, имеют исключительное значение.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, приуроченном к 27 сентября - Дню памяти.

Отмечается, что в период, когда мы ближе, чем когда-либо, к устойчивому миру, продвижение повестки дня мира является нашим величайшим долгом перед священной памятью героев Отечественной войны.