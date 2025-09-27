Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    МИД: Азербайджан продолжит меры по обеспечению устойчивого мира в регионе

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 02:22
    МИД: Азербайджан продолжит меры по обеспечению устойчивого мира в регионе

    Систематические меры, которые гарантируют, что оккупация и агрессия, приносящие нестабильность и трагедии в наш регион, больше не повторятся, особенно устранение претензий против территориальной целостности нашей страны, отражённых в конституции Армении, имеют исключительное значение.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, приуроченном к 27 сентября - Дню памяти.

    Отмечается, что в период, когда мы ближе, чем когда-либо, к устойчивому миру, продвижение повестки дня мира является нашим величайшим долгом перед священной памятью героев Отечественной войны.

    МИД Азербайджана Армения конституция
    XİN: Ərazi bütövlüyümüzə qarşı iddiaların Ermənistan Konstitusiyasından çıxarılması önəmlidir

