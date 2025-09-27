İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    XİN: Ərazi bütövlüyümüzə qarşı iddiaların Ermənistan Konstitusiyasından çıxarılması önəmlidir

    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 01:48
    XİN: Ərazi bütövlüyümüzə qarşı iddiaların Ermənistan Konstitusiyasından çıxarılması önəmlidir

    Bölgəmizə qeyri-sabitliklik və faciələr gətirən işğal və təcavüzün bir daha yaşanmayacağına zəmanət verəcək sistematik tədbirlərin davam etdirilməsi, xüsusilə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qarşı Ermənistan Konstitusiyasında əksini tapan iddiaların aradan qaldırılması müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 27 sentyabr – Anım Günü ilə bağlı yaydığı bəyanatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, dayanıqlı sülhə hər zamankından daha yaxın olduğumuz bu dövrdə sülh gündəliyinin irəlilədilməsi Vətən müharibəsi qəhrəmanlarımızın müqəddəs xatirəsi qarşısında ən böyük borcumuzdur.

    konstitusiya Ermənistan XİN bəyanat
    МИД: Азербайджан продолжит меры по обеспечению устойчивого мира в регионе

    Son xəbərlər

    02:54
    Video

    Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində 10 ölkə ilə sazişlər imzalayıb

    Xarici siyasət
    02:23
    Video

    Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb

    Daxili siyasət
    02:09

    Əraqçi: BAEA müfəttişləri hazırda İrandadırlar

    Region
    01:48

    XİN: Ərazi bütövlüyümüzə qarşı iddiaların Ermənistan Konstitusiyasından çıxarılması önəmlidir

    Xarici siyasət
    01:42

    Azərbaycan XİN Anım Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

    Daxili siyasət
    01:39

    Çin ABŞ-ni İranla nüvə sazişi danışıqlarını bərpa etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:25

    İtaliyanın XİN başçısı: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhü dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    01:06

    Şahbaz Şərif: Tramp Asiyada müharibənin qarşısını aldı

    Digər ölkələr
    01:00
    Video

    "Bizimlə dostluq edən erməniləri saqqallılar güllələyirdilər" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti