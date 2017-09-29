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    МИД: Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность Ирака

    Азербайджан выступает сторонником мирного урегулирования вопроса центральной властью Ирака и Курдистанской региональной областью Ирака© Report

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана высказалось по поводу референдума в Курдистанской региональной области Ирака. 

    В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан признает  и полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Ирака. 

    Х. Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан выступает сторонником мирного урегулирования вопроса центральной властью Ирака и Курдистанской региональной областью Ирака в условиях взаимопонимания и диалога и в рамках территориальной целостности и суверенитета Ирака. 

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