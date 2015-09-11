МИД: Азербайджан отложил визит делегации ЕС в Баку

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона отложила планирующийся на будущей неделе визит в Баку делегации Европейского союза.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, подобное решение принято в связи с "предвзятой резолюцией, принятой Европейским парламентом 10 сентября".

Планировалось, что делегация прибудет в Баку для первичного обсуждения соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС.

"В целом, в связи с усилением тенденции к антиазербайджанским и антиисламским настроениям необходимо вновь пересмотреть связи с Европейским союзом", - отметили в МИД Азербайджана.