​МИД: Азербайджан категорически осуждает террористические акты в Париже

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Министерство иностранных дел Азербайджана категорически осуждает террористические акты в Париже, приведшие к многочисленным человеческим жертвам и пострадавшим".

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном министерством иностранных дел Азербайджана заявлении.

В заявлении выражается глубокое соболезнование семьям и близким погибших в результате этих террористических актов и подчеркивается солидарность с дружеским народом Франции: "Мы также желаем скорейшего выздоровления раненым.

Как государство, страдающее от терроризма, Азербайджанская Республика категорически осуждает все формы и проявления терроризма, и поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом".