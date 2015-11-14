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    ​МИД: Азербайджан категорически осуждает террористические акты в Париже

    Как государство, страдающее от терроризма, Азербайджанская Республика категорически осуждает все формы и проявления терроризма

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Министерство иностранных дел Азербайджана категорически осуждает террористические акты в Париже, приведшие к многочисленным человеческим жертвам и пострадавшим". 

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном министерством иностранных дел Азербайджана заявлении.

    В заявлении выражается глубокое соболезнование семьям и близким погибших в результате этих террористических актов и подчеркивается солидарность с дружеским народом Франции: "Мы также желаем скорейшего выздоровления раненым.

    Как государство, страдающее от терроризма, Азербайджанская Республика категорически осуждает все формы и проявления терроризма, и поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом".

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