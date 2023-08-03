О нас

МИД Азербайджана: Армения пытается оправдать свои провокации

МИД Азербайджана: Армения пытается оправдать свои провокации Представление премьер-министром Армении Николом Пашиняном факта обстрела Арменией азербайджанских пограничников, водрузивших флаг страны на суверенной территории Азербайджана 15 июня на построенном Азербайджаном Хякяринском мосту, в качестве провокации Аз
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 14:04
МИД Азербайджана: Армения пытается оправдать свои провокации

Представление премьер-министром Армении Николом Пашиняном факта обстрела Арменией азербайджанских пограничников, водрузивших флаг страны на суверенной территории Азербайджана 15 июня на построенном Азербайджаном Хякяринском мосту, в качестве провокации Азербайджана в очередной раз свидетельствует о том, что Армения оправдывает свои провокации.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлениям премьер-министра Армении Н.Пашиняна на заседании правительства.

В заявлении подчеркивается, что утверждение о закрытии Азербайджаном Лачынской дороги, не имеет под собой никаких оснований: "Азербайджан неоднократно указывал на недопустимость перевозки грузов в Азербайджан без разрешения нашей страны, к тому же на транспортных средствах, которые ранее под прикрытием "гуманитарного груза" участвовали в незаконных перевозках военной техники из Армении. Деятельность погранично-пропускного пункта "Лачын" регулируется нашей страной, этот пункт имеет большое значение для контроля доступа к Лачынской дороге, которой Армения в течение последних трех лет продолжает злоупотреблять для незаконной деятельности на территории нашей страны. Тот факт, что Международный суд ООН в своем решении от 6 июля единогласно отклонил обращение в связи с демонтажем этого пункта пропуска, еще раз подтвердил необоснованность претензий армянской стороны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: Armenia trying to justify its provocations
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan həyata keçirdiyi təxribatlara bəraət qazandırmağa çalışır"

Самое читаемое

СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
28 июля 2023 г. 19:55
В Молдове будет открыто посольство Греции
В Молдове будет открыто посольство Греции
29 июля 2023 г. 09:10
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
SOCAR увеличил экспорт нефтепродуктов на 51%
SOCAR увеличил экспорт нефтепродуктов на 51%
27 июля 2023 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi