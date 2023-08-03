МИД Азербайджана: Армения пытается оправдать свои провокации

Представление премьер-министром Армении Николом Пашиняном факта обстрела Арменией азербайджанских пограничников, водрузивших флаг страны на суверенной территории Азербайджана 15 июня на построенном Азербайджаном Хякяринском мосту, в качестве провокации Аз

Представление премьер-министром Армении Николом Пашиняном факта обстрела Арменией азербайджанских пограничников, водрузивших флаг страны на суверенной территории Азербайджана 15 июня на построенном Азербайджаном Хякяринском мосту, в качестве провокации Азербайджана в очередной раз свидетельствует о том, что Армения оправдывает свои провокации.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлениям премьер-министра Армении Н.Пашиняна на заседании правительства.

В заявлении подчеркивается, что утверждение о закрытии Азербайджаном Лачынской дороги, не имеет под собой никаких оснований: "Азербайджан неоднократно указывал на недопустимость перевозки грузов в Азербайджан без разрешения нашей страны, к тому же на транспортных средствах, которые ранее под прикрытием "гуманитарного груза" участвовали в незаконных перевозках военной техники из Армении. Деятельность погранично-пропускного пункта "Лачын" регулируется нашей страной, этот пункт имеет большое значение для контроля доступа к Лачынской дороге, которой Армения в течение последних трех лет продолжает злоупотреблять для незаконной деятельности на территории нашей страны. Тот факт, что Международный суд ООН в своем решении от 6 июля единогласно отклонил обращение в связи с демонтажем этого пункта пропуска, еще раз подтвердил необоснованность претензий армянской стороны".