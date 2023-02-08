МИД Армении: По некоторым вопросам удалось сблизить позиции с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Ереване заявил, что по некоторым вопросам удалось сблизить позиции с Азербайджаном.

В рамках переговоров Армении и Азербайджану удалось сблизить позиции по некоторым вопросам.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

По его словам, переговоры о мирном договоре с Баку - последовательный процесс, и стороны обмениваются предложениями и комментариями. Параллельно проходят встречи министров, на которых обсуждаются эти вопросы.

"Где-то 10 дней назад мы получили ответ Азербайджана и очередные предложения от Баку. И мы находимся на этапе обсуждения. Это говорит о том, что переговорный процесс, по сути, не остановился. И сейчас мы выступим с новыми нашими комментариями", - сказал Мирзоян.

"Позиции сторон по различным вопросам на различных этапах сближаются, иногда продолжают оставаться далеко друг от друга. Поэтому нецелесообразно брать какую-то одну деталь и говорить, какова позиция сторон. Так как завтра картина может быть совсем иной. Повторю, по некоторым вопросам нам удалось сблизить позиции", - сказал Мирзоян.