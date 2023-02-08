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Глава МИД Армении: Существуют разногласия с Россией по некоторым вопросам

Глава МИД Армении: Существуют разногласия с Россией по некоторым вопросам Армения имеет разногласия с Россией по некоторым вопросам, включая деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и политические оценки».
В регионе
8 февраля 2023 г. 14:51
Глава МИД Армении: Существуют разногласия с Россией по некоторым вопросам
Арарат Мирзоян

Армения имеет разногласия с Россией по некоторым вопросам, включая деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и политическим оценкам.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

Он отметил, что назвать это кризисом было бы преувеличением: "В отношениях между Ереваном и Москвой кризиса нет. Между Арменией и Россией существуют дружественные отношения, существует множество двусторонних и многосторонних соглашений".

А.Мирзоян также сообщил, что официальные лица Армении находятся в постоянном контакте с российскими коллегами.

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Версия на английском языке Armenian FM Mirzoyan: There are disagreements with Russia on some issues
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın XİN başçısı: "Rusiya ilə fikir ayrılıqlarımız var"

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