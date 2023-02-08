Глава МИД Армении: Существуют разногласия с Россией по некоторым вопросам

Армения имеет разногласия с Россией по некоторым вопросам, включая деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и политические оценки».

Армения имеет разногласия с Россией по некоторым вопросам, включая деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и политическим оценкам.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

Он отметил, что назвать это кризисом было бы преувеличением: "В отношениях между Ереваном и Москвой кризиса нет. Между Арменией и Россией существуют дружественные отношения, существует множество двусторонних и многосторонних соглашений".

А.Мирзоян также сообщил, что официальные лица Армении находятся в постоянном контакте с российскими коллегами.