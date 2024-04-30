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Президент Армении: Действие властей по делимитации границ направлены на мир в регионе

Президент Армении: Действие властей по делимитации границ направлены на мир в регионе Действия правительства Армении по делимитации границ с Азербайджаном направлены на настоящее, будущее и устойчивый мир в регионе.
В регионе
30 апреля 2024 г. 17:57
Президент Армении: Действие властей по делимитации границ направлены на мир в регионе

Действия правительства Армении по делимитации границ с Азербайджаном направлены на настоящее, будущее и устойчивый мир в регионе.

Как передает Report, об этом заявил армянским СМИ президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Процессы, происходящие в Тавуше, близ сел Воскепар, Баганис, Киранц и Беркабер, в первую очередь направлены на уточнение границ между Арменией и Азербайджаном. Наконец, мы должны осознать, что если есть государство, то оно должно иметь границы, и будущее этого государства будет зависеть от того, насколько хорошо будут уточнены границы с его соседями", - сказал он, отметив, что это позволит предотвратив возможную эскалацию в регионе.

Хачатурян отметил, что во многих случаях власти не могут представить детали переговорного процесса жителям сел, расположенных в зоне делимитации, поскольку это может помешать окончательному решению.

"Я считаю, что мы гораздо больше заинтересованы и несем ответственность за происходящие события", - подчеркнул президент Армении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Prezidenti: Sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı addımlar sülhün bərqərar olmasına yönəlib

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