Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Международный эксперт призвал активизировать работу по прояснению судеб пропавших без вести

    Внешняя политика
    • 11 октября, 2025
    • 16:23
    Международный эксперт призвал активизировать работу по прояснению судеб пропавших без вести

    Необходимо усилить работу с целью прояснения судеб пропавших без вести лиц.

    Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявила международный эксперт по правам человека Аферин Шахидзаде.

    Она подчеркнула, что рада находиться на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

    "Это уже четвертый мой визит в Карабах. Я вижу, как день ото дня меняется облик региона. Однако, следует отметить, что разминирование территории - это очень длительный процесс", - отметила она.

    По ее словам, в то же время ситуация с пропавшими без вести лицами также требует усилий. "К сожалению, 3919 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Члены их семей, родственники хотят получить информацию о судьбе этих людей. На мой взгляд, включение в Вашингтонскую декларацию (от 8 августа 2025 года - ред.) пункта о том, что стороны должны делиться информацией о пропавших без вести лицах, позволит добиться прогресса в этом вопросе", - сказала Шахидзаде.

    Аферин Шахидзаде пропавшие без вести Вашингтонское соглашение
    Beynəlxalq ekspert: İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı səylərin artırılması zəruridir

    Последние новости

    16:56

    В Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике

    Индивидуальные
    16:54

    Вучич: Сербия сильно разочарована позицией России по поставкам газа

    Энергетика
    16:45

    Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листа

    В регионе
    16:44

    Кобахидзе: Моральная ответственность за события 4 октября лежит на всех участниках

    В регионе
    16:35

    Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор

    Другие страны
    16:35

    Ермак: Украина и ОАЭ обсудили инвестиции в энергетику, инфраструктуру и АПК

    Другие страны
    16:29

    Стив Уиткофф и глава CENTCOM посетили пост ЦАХАЛ в Газе

    Другие страны
    16:23

    Международный эксперт призвал активизировать работу по прояснению судеб пропавших без вести

    Внешняя политика
    16:19
    Фото

    В Баку прошла международная конференция Women in Cyber

    ИКТ
    Лента новостей