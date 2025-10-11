Международный эксперт призвал активизировать работу по прояснению судеб пропавших без вести

Необходимо усилить работу с целью прояснения судеб пропавших без вести лиц.

Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявила международный эксперт по правам человека Аферин Шахидзаде.

Она подчеркнула, что рада находиться на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Это уже четвертый мой визит в Карабах. Я вижу, как день ото дня меняется облик региона. Однако, следует отметить, что разминирование территории - это очень длительный процесс", - отметила она.

По ее словам, в то же время ситуация с пропавшими без вести лицами также требует усилий. "К сожалению, 3919 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Члены их семей, родственники хотят получить информацию о судьбе этих людей. На мой взгляд, включение в Вашингтонскую декларацию (от 8 августа 2025 года - ред.) пункта о том, что стороны должны делиться информацией о пропавших без вести лицах, позволит добиться прогресса в этом вопросе", - сказала Шахидзаде.