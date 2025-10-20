Международный центр Низами Гянджеви укрепляет сотрудничество с ведущими структурами ООН
Внешняя политика
- 20 октября, 2025
- 19:21
Международный центр Низами Гянджеви укрепляет сотрудничество с ведущими структурами ООН.
Об этом Report сообщили из организации.
Генеральный секретарь центра Ровшан Мурадов обсудил перспективы сотрудничества с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом, гендиректором офиса ООН в Женеве Татьяной Валовой и генеральным секретарем ЮНКТАД Ребекой Гринспан.
Основной повесткой встреч стала подготовка к двум крупным инициативам Международного центра Низами Гянджеви, которые будут реализованы в начале 2026 года - XIII Глобальный Бакинский форум и 35-е Совещание высокого уровня в Женеве.
Кроме того, обсуждались результаты COP29, их дальнейшее продвижение и процесс подготовки к COP30.
