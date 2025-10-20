Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Международный центр Низами Гянджеви укрепляет сотрудничество с ведущими структурами ООН

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2025
    • 19:21
    Международный центр Низами Гянджеви укрепляет сотрудничество с ведущими структурами ООН

    Международный центр Низами Гянджеви укрепляет сотрудничество с ведущими структурами ООН.

    Об этом Report сообщили из организации.

    Генеральный секретарь центра Ровшан Мурадов обсудил перспективы сотрудничества с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом, гендиректором офиса ООН в Женеве Татьяной Валовой и генеральным секретарем ЮНКТАД Ребекой Гринспан.

    Основной повесткой встреч стала подготовка к двум крупным инициативам Международного центра Низами Гянджеви, которые будут реализованы в начале 2026 года - XIII Глобальный Бакинский форум и 35-е Совещание высокого уровня в Женеве.

    Кроме того, обсуждались результаты COP29, их дальнейшее продвижение и процесс подготовки к COP30.

    Международный центр Низами Гянджеви ООН сотрудничество
    Фото
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi BMT-nin aparıcı qurumları ilə əməkdaşlığını gücləndirir

    Последние новости

    19:55

    Лавров и Рубио обсудили реализацию соглашений между США и РФ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:46

    Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина

    Другие страны
    19:37

    На Мадагаскаре назначен новый премьер на переходный период

    Другие страны
    19:24

    Армения и Молдова обсудили вопросы евроинтеграции

    Другие страны
    19:21
    Фото

    Международный центр Низами Гянджеви укрепляет сотрудничество с ведущими структурами ООН

    Внешняя политика
    19:17

    Главы МИД Турции и Греции обсудили вопросы межрегиональной безопасности

    В регионе
    19:10
    Фото

    Объем грузоперевозок через Азербайджан в рамках Среднего коридора в этом году вырос на 6%

    Инфраструктура
    18:54
    Фото

    Халаф Халафов провел встречу с министром иностранных дел Ирана

    Внешняя политика
    18:53

    Макрон: Встреча "коалиции желающих" по Украине состоится в Лондоне 24 октября

    Другие страны
    Лента новостей