Международный центр Низами Гянджеви укрепляет сотрудничество с ведущими структурами ООН.

Об этом Report сообщили из организации.

Генеральный секретарь центра Ровшан Мурадов обсудил перспективы сотрудничества с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом, гендиректором офиса ООН в Женеве Татьяной Валовой и генеральным секретарем ЮНКТАД Ребекой Гринспан.

Основной повесткой встреч стала подготовка к двум крупным инициативам Международного центра Низами Гянджеви, которые будут реализованы в начале 2026 года - XIII Глобальный Бакинский форум и 35-е Совещание высокого уровня в Женеве.

Кроме того, обсуждались результаты COP29, их дальнейшее продвижение и процесс подготовки к COP30.