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Сербия направит в Азербайджан высокопоставленную делегацию

Сербия направит в Азербайджан высокопоставленную делегацию Для расследования ситуации в связи с использованием Арменией в недавних военных столкновениях оружия, произведенного в Сербии
Внешняя политика
7 августа 2020 г. 14:52
Сербия направит в Азербайджан высокопоставленную делегацию

7 августа Президент Республики Сербия Александр Вучич позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе телефонной беседы Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих во время событий, произошедших в июле в результате провокации Армении на армяно-азербайджанской границе.

В то же время Президент Сербии выразил чувство сожаления в связи с использованием Арменией в этих военных столкновениях оружия, произведенного в Сербии. Он отметил, что для расследования этой ситуации в ближайшее время в Азербайджан будет направлена высокопоставленная делегация Сербии.

Подчеркнув, что высоко ценит дружественные отношения с Азербайджаном, основанные на стратегическом партнерстве, Александр Вучич пригласил Президента Азербайджана посетить Сербию с официальным визитом.

Поблагодарив за телефонный звонок, Президент Ильхам Алиев отметил, что факт использования армянской стороной боеприпасов сербского производства во время обстрела военных и гражданских позиций Азербайджана был с беспокойством воспринят азербайджанским обществом, и что в результате этого обстрела погибли наши военнослужащие, а также гражданское лицо.

Глава государства выразил удовлетворение решением Президента Сербии направить высокопоставленную делегацию для расследования отмеченного факта и обсуждения перспектив сотрудничества.

В ходе телефонного разговора стороны пришли к договоренности не допускать действий, которые в будущем могут бросить тень на дружеские связи между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение посетить Сербию.

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