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Между президентами Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор

Между президентами Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор Главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами успешного развития нашего сотрудничества в различных областях
Внешняя политика
31 июля 2020 г. 11:32
Между президентами Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор

31 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

Глава нашего государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и братский народ Турции со священным праздником Гурбан-байрамы, передал пожелания крепкого здоровья Президенту Турции и благополучия турецкому народу.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за внимание и поздравление, в свою очередь, передал главе государства и нашему народу наилучшие пожелания по случаю праздника.

В ходе беседы было выражено удовлетворение постоянным развитием турецко-азербайджанских братских отношений, высказана уверенность в дальнейшем укреплении наших связей. Главы государств отметили успешное проведение в эти дни совместных азербайджано-турецких военных учений в различных регионах Азербайджана, оценили это как очередное проявление турецко-азербайджанских отношений дружбы и братства.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил решительную поддержку Президента Турции в связи с недавними событиями на азербайджано-армянской границе, произошедшими в результате военной провокации Армении.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами успешного развития нашего сотрудничества в различных областях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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