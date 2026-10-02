Мэтью Брайза: США поддерживали энергопроекты, исходя из интересов глобальных рынков

Соединенные Штаты поддерживали энергетические проекты не ради получения доступа к углеводородам, а исходя из интересов глобальных рынков.

Как передает Report, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане, член Совета директоров Jamestown Foundation Мэтью Брайза на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

"Соединенные Штаты не участвовали в этих проектах с целью получить доступ к углеводородам или контролировать их. Это рассматривалось с точки зрения того, как максимально обеспечить национальные интересы США. Мы все считаем, что национальные интересы США максимально обеспечиваются тогда, когда максимально обеспечиваются интересы их партнеров и союзников", - отметил Брайза.

Дипломат подчеркнул важность диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов и недопущения их концентрации в отдельных географических узких местах.

"Одним из ключевых интересов было обеспечить, чтобы крупнейшие после северного склона Аляски запасы нефти и газа не направлялись через такие географические узкие места, как Ормузский пролив или Черноморские проливы", - сказал Брайза.

По его словам, Вашингтон стремился содействовать выходу энергетических ресурсов стран-производителей на международные рынки. Кроме того, он указал на значимость эффективной межведомственной координации при реализации внешнеэкономической политики американской стороны.