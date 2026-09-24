Места памяти Западного Азербайджана: История села Абиль-кенд

Западный Азербайджан - географический регион, где исторически проживали сотни тысяч азербайджанцев. Несмотря на попытки стереть сегодня следы наших соотечественников на этих территориях, долг каждого из нас - помнить древние места их проживания в Западном Азербайджане и быть информированными об этом.

Цель проекта "Памятные места Западного Азербайджана" заключается именно в том, чтобы донести до молодого поколения информацию о родных землях наших соотечественников, изгнанных со своей исторической родины.

"Памятные места Западного Азербайджана" - совместный проект AZfront и украинского историка, работающего под псевдонимом Кузари. Проект подготовлен на основе исторического исследования "Исчезнувшая цивилизация - Незамеченная катастрофа".

В ходе полевых исследований, проведенных в 2021–2024 годах, на территории современной Армении были собраны фото- и видеоматериалы о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. Систематизирована информация об истории этих населенных пунктов, их населении и сохранившихся объектах тюркского культурно-исторического наследия - кладбищах, пирах, мечетях и других памятниках.

В рамках проекта о каждом селе подготовлены видеоматериалы на азербайджанском, русском и английском языках, а также отдельный текст, основанный на исторических источниках. Материалы будут поэтапно представлены по каждому населенному пункту.

Первым авторы проекта представили историю азербайджанского села Шеки (ныне Шаки), расположенного на территории Армении.

Новый выпуск рассказывает об истории азербайджанского села Абиль-кенд (ныне Норамарг) в Армении, население которого трижды подвергалось изгнанию и депортации.

Как сообщает Report, в документах Российской империи и других письменных источниках XIX – первой трети XX века предки современных азербайджанцев обозначались различными терминами: "татары", "кавказские татары", "тюрки" или "мусульмане". В отдельных источниках, которые были использованы при подготовке проекта, встречаются также обозначения "турки", "тюрко-татары", "исламы" или "мюгаммедане". Далее применительно к периоду до 1920 года условно будет использоваться термин "предки азербайджанцев", а для последующего периода – "азербайджанцы".

Название Абиль-кенда в исторических документах

- в царский период – Абиль-кенд, Абил-кенд, Абуль-кенд, Абюль-кенд.

- в советский период – Абилкенд, Аблкенд, Булахлы, Булагли, Булахлар, поселок им. Калинина, Калинин.

В источниках Российской империи село фигурировало под названием Абиль-кенд. В апреле 1946 года оно было переименовано в Булахлы, а в начале 1960-х годов – в поселок имени Калинина. В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Норамарг.

С 1995 года село входит в состав Араратской области Республики Армения.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Занги-басарского магала Иреванского ханства.

В 1827 году Россия оккупировала территорию Иреванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Эриванского уезда Эриванской губернии.

Историческая статистика населения

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе Абиль-кенд проживало 85 человек, все – предки азербайджанцев.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Согласно изданному в 1879 году "Сборнику сведений о Кавказе", в 1873 году в селе проживало 183 человека, все – предки азербайджанцев. Также согласно "Своду статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года", в селе проживало 222 человека, также все – предки азербайджанцев.

Завен Коркотян в своей книге "Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931)" отмечает, что в 1897 году в селе проживало 234 человека, и все они предки азербайджанцев. Согласно Кавказскому календарю на 1909 год" и "Памятной книжке Эриванской губернии на 1908 год", в 1906 и 1908 годах в селе проживали 256 человек – предки азербайджанцев.

Кавказские календари на 1912 и 1915 года соответственно сообщают о 272 жителях в 1911 году и 376 жителях в 1914 году - также предки азербайджанцев.

События 1918 года

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

20 октября 1919 года жители села Абиль-кенд обратились к правительству АДР с письмом, в котором сообщили о расправах дашнаков над мусульманским населением и попросили принять их под свое покровительство и предоставить им подданство.

Последствия этнических чисток нашли отражение в данных переписи населения Советской Армении 1922 года, согласно которым село было разрушено.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. После этого азербайджанское население начало возвращаться в село.

В разные годы село входило в состав Камарлинского и Зангибасарского районов (позднее – Арташатского и Масисского соответственно). В советский период в состав Абиль-кенда вошли территории упраздненных азербайджанских сел Рейганлу, Сеид-кенд и Кулиджан.

Азербайджанцы продолжали жить в Абиль-кенде и в советский период

По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили азербайджанцы.

Коркотян в "Населении Советской Армении за последние сто лет (1831-1931)" пишет, что в 1926 году в селе проживало 40 человек, из них 36 – азербайджанцы, в 1931 году 75 человек, все – азербайджанцы.

В 1948-1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской в Азербайджанскую ССР. В результате часть жителей села Абиль-кенд была принудительно переселена на территорию Азербайджана.

В книге "Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы" (Манвелян А.П., Мартиросян Г.М) отмечается, что в 1959 году в селе проживало 413 человека, преимущественно азербайджанцы. Также согласно "Словарю топонимов Армении и прилегающих областей" (Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х.) в 1970 году в поселке проживал 741 человек, в 1979 году - 1690 человек.

В советский период в Армению осуществлялось организованное переселение армян из-за рубежа. Это подтверждают также бывшие жители села.

Вспоминает Сулдуз Халилов, родившийся в 1965 году в селе Абиль-кенд и проживший там до ноября 1988 года: "В Масисе 38% населения составляли армяне, остальные были азербайджанцами. Тогда нам говорили, что по закону секретарем должен был быть азербайджанец. Потом армян из Ливана, еще откуда-то, собрали и привезли в Масис… в 1982-1983 годах, чтобы они составили большинство".

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

Сулдуз Халилов: "Так, в 1988 году мы все были изгнаны… Нам в открытую говорили, чтобы мы уезжали. В последние два месяца [сентябрь–октябрь 1988] по ночам совершали налеты на село. Никто конкретно за нас не отвечал. Войска то ли распустились, то ли еще что-то, но доходило до вооруженных налетов".

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе Абиль-Кенд было обнаружено азербайджанское кладбище, на котором сохранилось несколько десятков разрушенных надгробных памятников.