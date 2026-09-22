Места памяти Западного Азербайджана: История села Шеки

Западный Азербайджан - географический регион, где исторически проживали сотни тысяч азербайджанцев. Несмотря на попытки стереть сегодня следы наших соотечественников на этих территориях, долг каждого из нас - помнить древние места их проживания в Западном Азербайджане и быть информированными об этом.

Цель проекта "Памятные места Западного Азербайджана" заключается именно в том, чтобы донести до молодого поколения информацию о родных землях наших соотечественников, изгнанных со своей исторической родины.

"Памятные места Западного Азербайджана" - совместный проект AZfront и украинского историка, работающего под псевдонимом Кузари. Проект подготовлен на основе исторического исследования "Исчезнувшая цивилизация - Незамеченная катастрофа".

В ходе полевых исследований, проведенных в 2021–2024 годах, на территории современной Армении были собраны фото- и видеоматериалы о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. Систематизирована информация об истории этих населенных пунктов, их населении и сохранившихся объектах тюркского культурно-исторического наследия - кладбищах, пирах, мечетях и других памятниках.

В рамках проекта о каждом селе подготовлены видеоматериалы на азербайджанском, русском и английском языках, а также отдельный текст, основанный на исторических источниках. Материалы будут поэтапно представлены по каждому населенному пункту.

В рамках проекта первым мы рассмотрим историю азербайджанского села Шеки (ныне Шаки), расположенного на территории Армении, местное население которого дважды подвергалось изгнанию. Упомянутое село в царский период назывался Шеки, Шаки, а в советский период - Шаки.

Как сообщает Report, село, в настоящее время расположенное в Сюникской области Республики Армения, упоминается в источниках как Шеки и Шаки. В документах периода Российской империи в основном использовалось название "Шеки", в некоторых источниках – "Шаки", а в советский период – "Шаки". С 1995 года село входит в состав Сюникской области Армении.

Проект представляет Шеки как поселение в Зангезурском регионе и прослеживает историю села на основе османских реестров, статистических публикаций Российской империи, азербайджанских и армянских архивных документов, исследований армянских авторов, материалов прессы, эпиграфических источников и полевых исследований, проведенных в 2021-2024 годах.

Название Шеки в документах XVI–XVIII веков

Согласно имеющимся данным, название села Шеки зафиксировано в письменных источниках как минимум с конца XVI века. В составленном после Стамбульского мирного договора 1590 года, завершившего османо-сефевидскую войну, в период османского управления регионом "Пространном реестре Иреванского эялета" упоминается село Шеки.

После русско-османского Константинопольского договора 1724 года село также встречается в административных переписях, проводившихся в регионе. В составленном в 1727 году "Пространном реестре Нахчыванского санджака", а также в "Сводном реестре Иреванского эялета" 1728 года Шеки упоминается как населенный пункт.

Историческая статистика населения

В проекте наряду со статистическими изданиями периода Российской империи сопоставляются данные из работы армянского автора Завена Коркотяна "Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931)". В 1831 году в селе проживали 48 человек, и в проекте указывается, что все они были предками азербайджанцев. В 1915 году в селе было зарегистрировано 1 584 человека, подавляющее большинство которых, согласно представленным данным, также являлись предками азербайджанцев.

События 1918 года

Один из наиболее объемных разделов проекта посвящен событиям, произошедшим в Зангезуре в 1918 году. В материале приводятся сведения о решении правительства Азербайджанской Демократической Республики от 29 мая 1918 года о передаче города Иреван армянам, а также о последующем обострении конфликтов в регионе на фоне возникших после этого территориальных споров Республики Армения с Азербайджаном, Грузией и Османским государством.

Авторы характеризуют насилие в отношении тюрко-мусульманского населения Зангезура и других регионов в 1918–1920 годах как этническую чистку и утверждают, что в результате часть тюрко-мусульманского населения Шеки была убита, а часть изгнана из села. Со ссылкой на информацию, опубликованную в августе 1918 года в газете "Грузия", говорится, что в августе того года в Шеки были убиты 95 человек, село было разрушено, а причиненный ущерб оценивался в 16 млн рублей.

Согласно другому документу, хранящемуся в Государственном архиве Азербайджанской Республики, осенью 1918 года в селе Шеки были убиты 500 человек, в том числе 200 детей, а 156 человек получили ранения. Если в 1915 году в селе проживали 1 584 человека, то по переписи, проведенной в 1922 году, в Шеки было зарегистрировано всего 294 человека. Из них 282 были азербайджанцами. Проект связывает это резкое сокращение численности населения с последствиями событий 1918 года.

Административная судьба Зангезура

В материале также приводятся сведения о провозглашении Советской Армении 29 ноября 1920 года и решениях руководства Советского Азербайджана относительно Зангезура, принятых на следующий день. Согласно цитируемым документам, западная часть Зангезурского уезда вошла в состав Армянской ССР, а восточная часть осталась в составе Азербайджанской ССР. С 1930 года село Шеки вошло в состав Сисианского района.

Азербайджанцы продолжали жить в Шеки и в советский период

Согласно статистическим источникам, азербайджанцы продолжали проживать в селе вплоть до конца XX века. В 1926 году в Шеки проживали 792 человека, из них 385 были азербайджанцами.

В "Словаре топонимов Армении и прилегающих областей" общая численность населения Шеки указана как 1 704 человека в 1970 году, 1 698 - в 1979 году и 1 449 - в 1989 году. Авторы проекта указывают на противоречия в представлении статистических данных в этом словаре. По их словам, хотя словарь ссылается на труды З. Коркотяна, А. Манвеляна и Г. Мартиросяна, все или часть жителей, которые в первоначальных работах были указаны как азербайджанцы, в словаре представлены как армянские жители.

В то же время в этом армянском топонимическом источнике отдельно отмечается, что в 1988–1989 годах азербайджанцы покинули Шеки. Проект представляет это в контексте обострения армяно-азербайджанских отношений в конце 1980-х годов в связи с карабахским вопросом и массового переселения азербайджанского населения, проживавшего в Армянской ССР.

В Шеки была мечеть

В опубликованном в 1902 году "Сборнике сведений о Елизаветпольской губернии" отмечается, что в селе Шеки действовала мечеть. До наших дней эта мечеть не сохранилась.

В рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" в 2021–2024 годах на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводились полевые исследования с целью выявления и документирования исторических и культурных объектов наследия, принадлежавших азербайджанцам.

Согласно данным проекта, в ходе исследования в селе Шеки было обнаружено азербайджанское кладбище. Сообщается, что на кладбище сохранилось несколько десятков разрушенных и поврежденных надгробий.

В работе Неймат Мешадиханум "Корпус эпиграфических памятников Азербайджана" также говорится, что на одном из надгробий в селе Шеки была зафиксирована арабская надпись, считавшаяся характерной для XIV века.

На странице проекта, посвященной Шеки, представлены 36 письменных источников. Среди них - статистические сборники и законодательные акты Российской империи, материалы Государственного архива Азербайджанской Республики, статистические и административные издания периода Армянской ССР, произведения армянских авторов, османские реестры, газета "Грузия", газета The Scotsman, исследование Ричарда Ованнисяна и другие материалы.

На странице размещены 53 фотографии, связанные с селом Шеки и зарегистрированными здесь образцами исторического наследия.

Проект "Памятные места Западного Азербайджана" представлен на азербайджанском, русском и английском языках.