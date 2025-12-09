Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Мерц: Мир с Азербайджаном открывает для Армении возможность сближения с ЕС

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 21:53
    Мерц: Мир с Азербайджаном открывает для Армении возможность сближения с ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией открыло для Еревана возможность евроинтеграции.

    Как передает Report, об этом он сообщил на пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    По словам Мерца, пример мирный процесс между Ереваном и Баку демонстрирует, что "совместные усилия, дипломатия и взаимное уважение способны приводить к устойчивым мирным процессам". Он подчеркнул, что именно мир с Азербайджаном стало ключевым фактором, открывшим Армении перспективу на европейском направлении.

    Канцлер отметил, что путь Армении к членству в ЕС требует выполнения Копенгагенских критериев.

    Пашинян, в свою очередь, назвал визит в Германию "историческим" и сообщил о выходе отношений между двумя странами на уровень стратегического партнёрства.

    Он добавил, что придает большое значение поддержке Германией углублению партнерства между Арменией и ЕС, и выразил надежду на дальнейшую политическую поддержку "на сложном и долгом пути" к членству в ЕС.

    Фридрих Мерц Азербайджан Евросоюз Армения
    Merts: Azərbaycanla sülh Ermənistan üçün Aİ ilə yaxınlaşma imkanı açır
    Elvis

    Последние новости

    22:21

    В ХАМАС заявили, что согласятся разоружиться лишь при создании палестинского государства

    Другие страны
    22:05
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом в Словакию

    Внешняя политика
    22:04

    Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в 2025 году до 13,61 млн б/с

    Другие страны
    21:54
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в выставке, посвященной национальной кухне Туркменистана

    Kультурная политика
    21:53

    Мерц: Мир с Азербайджаном открывает для Армении возможность сближения с ЕС

    Внешняя политика
    21:47

    Китайские тайконавты провели 8-часовой выход в открытый космос с борта своей станции

    Другие страны
    21:46
    Фото

    Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Словакию

    Внешняя политика
    21:22

    США вводят санкции против лиц и организаций, связанных с конфликтом в Судане

    Другие страны
    21:20

    ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

    Инфраструктура
    Лента новостей