Мерц: Мир с Азербайджаном открывает для Армении возможность сближения с ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией открыло для Еревана возможность евроинтеграции.

Как передает Report, об этом он сообщил на пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам Мерца, пример мирный процесс между Ереваном и Баку демонстрирует, что "совместные усилия, дипломатия и взаимное уважение способны приводить к устойчивым мирным процессам". Он подчеркнул, что именно мир с Азербайджаном стало ключевым фактором, открывшим Армении перспективу на европейском направлении.

Канцлер отметил, что путь Армении к членству в ЕС требует выполнения Копенгагенских критериев.

Пашинян, в свою очередь, назвал визит в Германию "историческим" и сообщил о выходе отношений между двумя странами на уровень стратегического партнёрства.

Он добавил, что придает большое значение поддержке Германией углублению партнерства между Арменией и ЕС, и выразил надежду на дальнейшую политическую поддержку "на сложном и долгом пути" к членству в ЕС.