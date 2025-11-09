Мэр Нью-Йорка признал 8 ноября Днем Победы Азербайджана
- 09 ноября, 2025
- 07:40
Мэрия американского Нью-Йорка подписала декларацию о признании 8 ноября 2025 года Днем Победы Азербайджана.
Как сообщает местное бюро Report, документ был адресован Азербайджано-Американской молодежной федерации (AAYF).
В документе мэр города Эрик Адамс поздравил азербайджанский народ с историческим Днем Победы и выразил свою радость по этому поводу.
Отмечается, что AAYF является авторитетной молодежной организацией, которая способствует культурному обмену, развитию молодежи и гражданской активности, объединяя азербайджанскую молодежь посредством семинаров, наставнических инициатив и возможностей для налаживания взаимодействия. Федерация действует в пяти административных округах Нью-Йорка и различных штатах США, оказывая поддержку молодым азербайджанским американцам.
В тексте также подчеркивается, что AAYF сотрудничает с высшими учебными заведениями и общественными организациями, создавая инклюзивную среду для обучения и взаимного обучения.
Эрик Адамс в документе приветствовал AAYF за вклад в развитие азербайджанских нью-йоркцев и "за их усилия по построению более яркого будущего для всех".
Документ был вручен президенту AAYF Лейле Аслановой.
Отметим, что AAYF была основана в 2023 году азербайджанскими студентами, обучающимися в США.