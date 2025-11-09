İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Nyu-York meri 8 noyabrı Azərbaycanın Zəfər Günü kimi tanıyıb

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 06:02
    Nyu-York meri 8 noyabrı Azərbaycanın Zəfər Günü kimi tanıyıb

    ABŞ-nin Nyu-York şəhəri meriyası 8 noyabr 2025-ci ilin Azərbaycan Respublikasının Zəfər Günü kimi tanınması ilə bağlı bəyannamə imzalayıb.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, sənəd Azərbaycan-Amerika Gənclər Federasiyasına (AAYF) ünvanlanıb.

    Sənəddə şəhər meri Azərbaycan xalqını tarixi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib və sevincinə şərik olduğunu bildirib.

    Sənəddə qeyd olunur ki, AAYF mədəni mübadilə, gənclərin inkişafı və vətəndaş fəallığını təşviq edən, seminarlar, mentorluq təşəbbüsləri və şəbəkələşmə imkanları vasitəsilə azərbaycanlı gəncləri bir araya gətirən nüfuzlu gənclər təşkilatıdır. Federasiya Nyu-Yorkun beş inzibati dairəsində və ABŞ-nin müxtəlif ştatlarında fəaliyyət göstərərək gənc azərbaycanlı amerikalılara dəstək olur.

    Mətndə o da vurğulanır ki, AAYF həmçinin ali təhsil müəssisələri və ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq edərək tədris və qarşılıqlı öyrənmə üçün inklüziv mühitlər yaradır.

    Nyu-York şəhərinin meri Erik Adams sertifikatda qeyd edib:

    "Azərbaycanlı Nyu-yorkluların inkişafına və hər kəs üçün daha parlaq gələcək qurmaq istiqamətindəki səylərinə görə AAYF-i alqışlayıram".

    Sənəd AAYF-nın prezidenti Leyla Aslanovaya təqdim olunub.

    Xatırladaq ki, AAYF 2023-cü ildə ABŞ-də təhsil alan azərbaycanlı tələbələr tərəfindən təsis edilib.

    Zəfər Günü Nyu-York meri ABŞ

    Son xəbərlər

    06:34

    NATO-nun keçmiş baş katibi alyansın ən böyük məğlubiyyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:02
    Foto

    Nyu-York meri 8 noyabrı Azərbaycanın Zəfər Günü kimi tanıyıb

    Xarici siyasət
    05:47

    Pentaqon Avropaya B-52H strateji bombardmançı təyyarələri göndərib

    Digər ölkələr
    05:26
    Foto

    Filarmoniyada Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    İncəsənət
    05:01
    Foto

    Rəsul İbrahimov: Xaqan Əhmədin şahmatda daha böyük qələbələri irəlidədir

    Fərdi
    04:27

    ABŞ 2008-ci ildən ilk dəfə Boliviyaya səfir göndərəcək

    Digər ölkələr
    04:09

    Antuan Qrizmann Messinin La Liqadakı rekordunu qırıb

    Futbol
    03:39
    Foto

    Azərbaycan şahmatçısı: Avropa çempionatındakı qələbəmi Zəfər Gününə həsr edirəm

    Fərdi
    03:25

    Suriya Prezidenti ABŞ-yə rəsmi səfər edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti