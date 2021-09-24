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Мэр Белграда предложил наладить сотрудничество с Баку

Мэр Белграда предложил наладить сотрудничество с Баку Новоназначенный посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия Камилем Гасиевым встретился с мэром Белграда Зоран Радожичич.
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 15:05
Мэр Белграда предложил наладить сотрудничество с Баку

Мэр Белграда Зоран Радойичич провел встречу с новоназначенным послом Азербайджана в Сербии Камилем Хасиевым, сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ.

На встрече мэр отметил, что помимо существующего плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, необходимо наладить и сотрудничество на уровне столиц, Баку и Белграда, для чего, безусловно, есть потенциал.

"Еще одна сфера, в которой Белград и Баку могут сотрудничать, - это культура. Как страны с очень богатой культурной жизнью, мы говорили о возможности выступлений азербайджанских деятелей культуры в Белграде. Отличным поводом для этого станет празднование двадцать пятой годовщины установления дипломатических отношений между Сербией и Азербайджаном", - добавил З. Радойичич.

Посол Азербайджана в свою очередь заявил, что отмена визового режима откроет новые перспективы для сотрудничества, а также упростит гражданам Сербии поездки в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Belqrad meri Bakı ilə əməkdaşlığa maraq göstərib
Версия на английском языке Belgrade mayor suggests establishing cooperation with Baku

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