Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Италии встретили вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.