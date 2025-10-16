Мехрибан Алиева приняла участие в открытии проекта реставрации катакомб Святого Коммода в Ватикане
- 16 октября, 2025
- 22:33
Первая вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Святой Престол - Ватикан.
Как сообщает Report, 16 октября в рамках визита М. Алиева вместе с членами семьи приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святого Комодиллы, осуществлённого при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и ознакомилась с выполненными реставрационными работами.
