    Мехрибан Алиева приняла участие в открытии проекта реставрации катакомб Святого Коммода в Ватикане

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 22:33
    Мехрибан Алиева приняла участие в открытии проекта реставрации катакомб Святого Коммода в Ватикане

    Первая вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Святой Престол - Ватикан.

    Как сообщает Report, 16 октября в рамках визита М. Алиева вместе с членами семьи приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святого Комодиллы, осуществлённого при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и ознакомилась с выполненными реставрационными работами.

    Мехрибан Алиева Ватикан
    Фото
    Mehriban Əliyeva Vatikanda Müqəddəs Komodilya katakombalarının bərpası layihəsinin açılışında iştirak edib

