Мехрибан Алиева приняла участие в открытии проекта реставрации катакомб Святого Коммода в Ватикане

Первая вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Святой Престол - Ватикан.

Как сообщает Report, 16 октября в рамках визита М. Алиева вместе с членами семьи приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святого Комодиллы, осуществлённого при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и ознакомилась с выполненными реставрационными работами.