Мехрибан Алиева и члены ее семьи приняли участие в церемонии посадки деревьев в садах Ватикана

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 01:03
    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и члены ее семьи вместе с президентом губернаторства государства-города Ватикан монахиней Раффаэллой Петрини 17 октября приняли участие в церемонии посадки деревьев в садах Ватикана.

    Как сообщает Report, подаренное Святому Престолу азербайджанской стороной гранатовое дерево, привезенное из нашей страны, считается у нас символом источника жизни, целостности семьи, изобилия и плодородия. Было отмечено, что гранат, обладающий множеством полезных свойств, широко представлен в различных аспектах нашей культуры.

    Гранатовое дерево, посаженное в Ватиканских садах, имеющих большое значение с исторической, архитектурной и религиозной точек зрения, будет олицетворять дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом.

    Выразив глубокую признательность Мехрибан ханым Алиевой за этот ценный подарок азербайджанской стороны, президент губернаторства государства-города Ватикан монахиня Раффаэлла Петрини подчеркнула, что он станет важным символом развивающихся по восходящей линии дружбы и сотрудничества между нашими государствами.

