Мехрадж Махмудов: Более 600 известных мировых путешественников посетили Карабах
- 08 октября, 2026
- 19:13
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Более 600 известных международных путешественников посетили Карабахский регион.
Об этом корреспонденту Report в Агдаме сообщил организатор данных визитов Мехрадж Махмудов.
Отметим, что 17-й визит иностранных путешественников в Карабах проходит под руководством основателя престижного клуба MTP (Most Traveled People) Чарльза Вили.
"Это наша 17-я поездка в Карабах. Мы уже организовали визит в Карабах более 600 известных мировых путешественников", - сообщил Махмудов.
По его словам, основная цель - продемонстрировать возрождение региона после серьезных разрушений, совершенных в период армянской оккупации:
"Как вы знаете, у каждого из путешественников достаточно большая аудитория подписчиков в социальных сетях. Своими публикациями они предоставляют своим подписчикам обширную информацию об истории Карабаха, нынешнем этапе восстановления и, самое главное, о туристическом потенциале региона".