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    Мехрадж Махмудов: Более 600 известных мировых путешественников посетили Карабах

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2026
    • 19:13
    Мехрадж Махмудов: Более 600 известных мировых путешественников посетили Карабах

    Более 600 известных международных путешественников посетили Карабахский регион.

    Об этом корреспонденту Report в Агдаме сообщил организатор данных визитов Мехрадж Махмудов.

    Отметим, что 17-й визит иностранных путешественников в Карабах проходит под руководством основателя престижного клуба MTP (Most Traveled People) Чарльза Вили.

    "Это наша 17-я поездка в Карабах. Мы уже организовали визит в Карабах более 600 известных мировых путешественников", - сообщил Махмудов.

    По его словам, основная цель - продемонстрировать возрождение региона после серьезных разрушений, совершенных в период армянской оккупации:

    "Как вы знаете, у каждого из путешественников достаточно большая аудитория подписчиков в социальных сетях. Своими публикациями они предоставляют своим подписчикам обширную информацию об истории Карабаха, нынешнем этапе восстановления и, самое главное, о туристическом потенциале региона".

    Мехрадж Махмудов Карабахский регион Восстановление Карабаха Международные путешественники
    Mehrac Mahmudov: Dünyanın 600-dən çox tanınmış səyyahının Qarabağa səfərini təşkil etmişik
    More than 600 international travelers have visited Karabakh, organizer says
    44 - Tezliklə
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