Мехрадж Махмудов: Более 600 известных мировых путешественников посетили Карабах

Более 600 известных международных путешественников посетили Карабахский регион.

Об этом корреспонденту Report в Агдаме сообщил организатор данных визитов Мехрадж Махмудов.

Отметим, что 17-й визит иностранных путешественников в Карабах проходит под руководством основателя престижного клуба MTP (Most Traveled People) Чарльза Вили.

"Это наша 17-я поездка в Карабах. Мы уже организовали визит в Карабах более 600 известных мировых путешественников", - сообщил Махмудов.

По его словам, основная цель - продемонстрировать возрождение региона после серьезных разрушений, совершенных в период армянской оккупации:

"Как вы знаете, у каждого из путешественников достаточно большая аудитория подписчиков в социальных сетях. Своими публикациями они предоставляют своим подписчикам обширную информацию об истории Карабаха, нынешнем этапе восстановления и, самое главное, о туристическом потенциале региона".