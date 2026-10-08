İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Mehrac Mahmudov: Dünyanın 600-dən çox tanınmış səyyahının Qarabağa səfərini təşkil etmişik

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2026
    • 18:28
    Mehrac Mahmudov: Dünyanın 600-dən çox tanınmış səyyahının Qarabağa səfərini təşkil etmişik

    Dünyanın 600-dən çox tanınmış səyyahının Qarabağa səfəri təşkil edilib.

    Bu fikirləri "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşına müsahibəsi zamanı, Nüfuzlu MTP (Most Traveled People) klubunun təsisçisi Çarlz Vilinin başçılıq etdiyi beynəlxalq səyahətçilərin səfərlərini təşkilatçısı Mehrac Mahmudov səsləndirib.

    "Bu bizim Qarabağa 17-ci gəlişimizdir. Artıq dünyanın 600-dən çox tanınmış səyyahının Qarabağa səfərini təşkil etmişik", - o bildirib.

    M. Mahmudovun sözlərinə görə, əsas məqsəd Qarabağda ermənilərin nə qədər dağıntılar törətdiyini göstərməkdir:

    "Həmçinin hazırda burada necə quruculuq işləri aparılır. Bildiyiniz kimi, səyyahlarının hər birinin sosial şəbəkə hesablarında kifayət qədər izləyici kütləsi var. Onlar öz paylaşımları ilə Qarabağın tarixi, indiki quruculuq mərhələsini, ən əsası bu yerlərin turizm bölgələri barədə öz izləyicilərinə geniş məlumat verirlər".

    Most Traveled People İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    Мехрадж Махмудов: Более 600 известных мировых путешественников посетили Карабах
    More than 600 international travelers have visited Karabakh, organizer says
    MiniBoss
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