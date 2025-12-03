Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    МЧС Азербайджана и Узбекистана подписали план совместной деятельности

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 18:34
    В рамках проходящей в Баку XXVI Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей подписан план совместной деятельности между МЧС Азербайджана и Узбекистана на 2026-2027 годы.

    Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

    Отмечается, что план подписали министры по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Узбекистана Кямаледдин Гейдаров и Ботир Кудратходжаев.

    К.Гейдаров подчеркнул быстрое расширение межведомственных связей двух стран и выразил уверенность, что проведенная встреча даст толчок развитию сотрудничества. В данном контексте подписанный план создаст условия для углубления обмена опытом и перехода отношений на новый этап.

    Б. Кудратходжаев поблагодарил за встречу и гостеприимство, а также за высокий уровень организации в Баку XXVI Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб.

    Azərbaycan və Özbəkistan FHN-ləri arasında birgə fəaliyyət planı imzalanıb
    Elvis

    МЧС Азербайджана и Узбекистана подписали план совместной деятельности

